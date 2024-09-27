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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1815 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1815 FR
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1815 FR
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1815 FR
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1815 FR
Средняя цена 450 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/12 талера 1815 FR
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/24 талера 1815 FR
Средняя цена 20 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1815 FR
Средняя цена 70 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1815 FR
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1815
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1815 FR
Средняя цена 40 $
Продажи
0 10
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