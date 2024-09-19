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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Дукат 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Дукат 1815 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - Дукат 1815 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Дукат 1815 года со знаком FR. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4678 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Möller (4)
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1815 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
10115 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR

Где продать?

Для продажи Дукат 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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