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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1815 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1815 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,74 - 2,47 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1815 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Russiancoin (9)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность FR
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1815 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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