Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
5 талеров 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 5 талеров
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1815 года со знаком FR. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 5 талеров 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск