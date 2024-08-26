5 талеров 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1815 года со знаком FR. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность XF (1)