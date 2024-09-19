Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,75 - 6,39 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1815 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5567 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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