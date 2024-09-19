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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1815 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1815 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,75 - 6,39 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1815 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5567 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (3)
  • WAG (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1815 FR на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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