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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1815 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 2 1/2 талера 1815 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1815 года со знаком FR. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5965 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2006.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1815 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
2782 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1815 FR на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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