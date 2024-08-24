6 пфеннигов 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1850 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

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