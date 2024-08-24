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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

6 пфеннигов 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1815 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 6 пфеннигов 1815 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,392 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1850 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1815 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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