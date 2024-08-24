Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
6 пфеннигов 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,392 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1850 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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