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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1815 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 24 мариенгроша 1815 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1815
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Schulman - June 13, 2020
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Heritage - February 11, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Heritage - February 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Heritage - September 27, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1815 FR на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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