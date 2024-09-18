Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1815 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1815
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1815 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность XF
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Где продать?
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