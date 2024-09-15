Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1813 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/12 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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