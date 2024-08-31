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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1813 MC
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 MC
Средняя цена 410 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/12 талера 1813 MC
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1813 MC
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3
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