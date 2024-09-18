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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/6 талера 1813 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,562)
  • Вес 5,197 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9207 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 360 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1813 MC на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1813 MC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1813 MC на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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