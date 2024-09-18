1/6 талера 1813 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 360 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность AU (1) XF (2)