Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/6 талера 1813 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,562)
- Вес 5,197 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9207 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/6 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 360 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
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