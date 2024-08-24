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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/6 талера 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1/6 талера 1814 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1/6 талера 1814 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,562)
  • Вес 5,197 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9207 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1814 MC на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1814 MC на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1814 MC на аукционе Heritage - September 27, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1814 MC на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1814 MC на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/6 талера 1814 MC на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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