Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/6 талера 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,562)
- Вес 5,197 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9207 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/6 талера
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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