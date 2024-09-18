1/12 талера 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1814 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6540 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность VF (1)