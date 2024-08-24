Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Дукат 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал Дукат
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Дукат 1814 года со знаком MC. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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