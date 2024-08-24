Дукат 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Дукат 1814 года со знаком MC. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность AU (3)