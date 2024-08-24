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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Дукат 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Дукат 1814 года MC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - Дукат 1814 года MC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Дукат 1814 года со знаком MC. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4677 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1814 MC на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
13558 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1814 MC на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
12104 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Дукат 1814 MC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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