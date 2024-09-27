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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1818 FR
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 талеров 1818 FR
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1818 FR
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1818 FR
Средняя цена 240 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/12 талера 1818 FR
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2

Медные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1818 FR
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1

Медные монеты (Карл II)

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1818 FR
Средняя цена 50 $
Продажи
0 17
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