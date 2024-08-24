2 1/2 талера 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33672 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

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