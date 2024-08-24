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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1818 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1818 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1818
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33672 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1818 FR на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1818 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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