Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1818
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33672 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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