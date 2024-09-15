Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Каталог монет Карла II (1816-1830)
Всего добавлено монет: 102
Каталог монет Карл II 1816-1830
Монеты Карла II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $40 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1823 CvC
Золото $1,600 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1818 FR
Медь $85 - 0 15
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1826 CvC
Серебро $90 - 0 12
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1826 CvC
Серебро $75 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1827 CvC
Серебро $210 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/24 талера 1825 CvC
Золото $2,500 - 0 12
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1816 FR
Золото $2,400 - 0 8
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1817 FR
Медь $50 - 0 7
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1816 FR
Медь - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1820 FR
Серебро $380 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1823 CvC
Золото $1,800 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
5 талеров 1830 CvC
Золото $2,700 - 0 13
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1828 CvC
Золото $3,800 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1830 CvC
Золото $2,300 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
5 талеров 1816 FR
Серебро $55 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1824 CvC
Золото $9,900 - 0 5
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
Дукат 1825 CvC
Золото $1,000 - 0 48
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1829 CvC
Серебро $420 - 0 9
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1825 CvC. "BRAUNSCHW"
Серебро $230 - 0 9
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1816 FR
Серебро $90 - 0 19
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1820 MC
Серебро - - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
6 пфеннигов 1823 CvC
Золото $1,800 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1829 CvC
Серебро $90 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
6 пфеннигов 1816 FR
Медь $35 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1824 CvC
Золото $1,800 - 0 7
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1825 CvC
Серебро $220 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1817 FR
Серебро $75 - 0 6
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1816 FR
Золото $1,600 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1825 CvC
Серебро $55 - 0 8
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1830 CvC
Серебро $120 - 1 42
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1821 CvC
Серебро $85 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1823 CvC
Золото $2,900 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1819 FR
Серебро $80 - 0 7
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1823 CvC
Серебро $190 - 0 47
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1829 CvC. "BRAUNSCHW"
Серебро - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1817 FR
Золото $1,700 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1828 CvC
Серебро $70 - 0 4
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
6 пфеннигов 1819 FR
Серебро $150 - 0 15
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1828 CvC. "BRAUNSCHW"
Золото $2,300 - 0 13
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1818 FR
Медь $65 - 0 10
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1823 CvC
Золото $5,500 - 0 35
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1829 CvC
Серебро $470 - 0 3
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1824 CvC. "BRAUNSCHW"
Медь $55 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1830 CvC
Золото $3,900 - 0 8
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1824 CvC
Серебро $55 - 0 2
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1818 FR
Серебро $50 - 0 28
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1825 CvC
Медь $50 - 0 9
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1822 CvC
Серебро - - 0 0
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1829 CvC
Медь $35 - 0 1
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1829 CvC
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