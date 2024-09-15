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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Каталог монет Карла II (1816-1830)

Всего добавлено монет: 102

Период чеканки Карла II
Каталог монет Карл II 1816-1830
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Монеты Карла II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1823 CvC
 Медь $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1818 FR
 Золото $1,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1826 CvC
 Медь $85 - 0 15Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1826 CvC
 Серебро $90 - 0 12Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1827 CvC
 Серебро $75 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/24 талера 1825 CvC
 Серебро $210 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1816 FR
 Золото $2,500 - 0 12Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1817 FR
 Золото $2,400 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1816 FR
 Медь $50 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1820 FR
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1823 CvC
 Серебро $380 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
5 талеров 1830 CvC
 Золото $1,800 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1828 CvC
 Золото $2,700 - 0 13Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1830 CvC
 Золото $3,800 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
5 талеров 1816 FR
 Золото $2,300 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1824 CvC
 Серебро $55 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
Дукат 1825 CvC
 Золото $9,900 - 0 5Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1829 CvC
 Золото $1,000 - 0 48Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1825 CvC. "BRAUNSCHW"
 Серебро $420 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1816 FR
 Серебро $230 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1820 MC
 Серебро $90 - 0 19Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
6 пфеннигов 1823 CvC
 Серебро - - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1829 CvC
 Золото $1,800 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
6 пфеннигов 1816 FR
 Серебро $90 - 0 1Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1824 CvC
 Медь $35 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1825 CvC
 Золото $1,800 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1817 FR
 Серебро $220 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1816 FR
 Серебро $75 - 0 6Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1825 CvC
 Золото $1,600 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1830 CvC
 Серебро $55 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1821 CvC
 Серебро $120 - 1 42Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1823 CvC
 Серебро $85 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1819 FR
 Золото $2,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1823 CvC
 Серебро $80 - 0 7Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1829 CvC. "BRAUNSCHW"
 Серебро $190 - 0 47Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1817 FR
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 1/2 талера 1828 CvC
 Золото $1,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
6 пфеннигов 1819 FR
 Серебро $70 - 0 4Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1828 CvC. "BRAUNSCHW"
 Серебро $150 - 0 15Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1818 FR
 Золото $2,300 - 0 13Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1823 CvC
 Медь $65 - 0 10Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1829 CvC
 Золото $5,500 - 0 35Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1824 CvC. "BRAUNSCHW"
 Серебро $470 - 0 3Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1830 CvC
 Медь $55 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
10 талеров 1824 CvC
 Золото $3,900 - 0 8Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1818 FR
 Серебро $55 - 0 2Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1/12 талера 1825 CvC
 Серебро $50 - 0 28Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
1 пфенниг 1822 CvC
 Медь $50 - 0 9Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
24 мариенгроша 1829 CvC
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II
2 пфеннига 1829 CvC
 Медь $35 - 0 1
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