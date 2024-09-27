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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1824 CvC
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1824 CvC
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1824 CvC
Средняя цена 85 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1824 CvC "BRAUNSCHW"
Средняя цена 470 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/12 талера 1824 CvC
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1824 CvC
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1824 CvC
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1824 CvC
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
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