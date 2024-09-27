1 пфенниг 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1824 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 90 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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