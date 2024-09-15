Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Медные монеты 1 пфенниг Карла II - Брауншвейг-Вольфенбюттель

type-coin
type-coin

1 пфенниг 1816-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1816 FR 0 71817 FR 0 121818 FR 0 171819 FR 0 61819 MC 0 01820 FR 0 01820 MC 0 51822 CvC 0 91823 CvC 0 101824 CvC 0 21824 CvC 0 11825 CvC 0 71826 CvC 0 151828 CvC 0 41829 CvC 0 71830 CvC 0 32
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Карла II Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск