1 пфенниг 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

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