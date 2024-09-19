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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1829 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1829 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1829 CvC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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