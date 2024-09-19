Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,65 - 2,19 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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