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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1829 CvC
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 талеров 1829 CvC
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1829 CvC
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 48

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1829 CvC
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1829 CvC "BRAUNSCHW"
Средняя цена 190 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
1/12 талера 1829 CvC
Средняя цена 75 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1829 CvC
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1829 CvC
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1829 CvC Пробный
Средняя цена
Продажи
0 3
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