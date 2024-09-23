Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Брауншвейг-Вольфенбюттель
1829
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
Главная
Каталог
Брауншвейг-Вольфенбюттель
1829
Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1829 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Пробные
Золотые монеты
10 талеров 1829 CvC
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
4
10 талеров 1829 CvC
Средняя цена
5500 $
Продажи
0
35
2 1/2 талера 1829 CvC
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
48
Серебряные монеты
24 мариенгроша 1829 CvC
Средняя цена
—
Продажи
0
0
24 мариенгроша 1829 CvC
"BRAUNSCHW"
Средняя цена
190 $
Продажи
0
47
1/12 талера 1829 CvC
Средняя цена
75 $
Продажи
0
23
Медные монеты
2 пфеннига 1829 CvC
Средняя цена
35 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1829 CvC
Средняя цена
65 $
Продажи
0
7
Пробные монеты
1 гульден 1829 CvC Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
3
Лучшие предложения
Pesek Auctions
Аукцион
23 сент. 2024
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион
18 сент. 2024
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион
27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить