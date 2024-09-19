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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1829 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1829 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1829
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1829 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2197 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1829 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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