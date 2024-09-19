Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1829 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1829
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1829 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2197 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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