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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Серебряные монеты 1/12 талера Карла II - Брауншвейг-Вольфенбюттель

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1/12 талера 1816-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1816 FR 0 61817 FR 0 01818 FR 0 21819 FR 0 61820 FR 0 11820 MC 0 191821 CvC 1 411822 CvC 0 31823 CvC 0 71823 CvC 0 21824 CvC 0 41825 CvC 0 281826 CvC 0 121827 CvC 0 51828 CvC 0 61829 CvC 0 231830 CvC 0 8
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