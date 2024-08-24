1/12 талера 1820 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1820 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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