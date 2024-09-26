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Брауншвейг-Вольфенбюттель
1820
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
Главная
Каталог
Брауншвейг-Вольфенбюттель
1820
Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1820 года
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Серебряные монеты
24 мариенгроша 1820 MC
Средняя цена
270 $
Продажи
0
13
1/12 талера 1820 FR
Средняя цена
160 $
Продажи
0
1
1/12 талера 1820 MC
Средняя цена
90 $
Продажи
0
19
1/24 талера 1820 MC
Средняя цена
110 $
Продажи
0
21
4 пфеннига 1820 FR
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
Медные монеты
2 пфеннига 1820 MC
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1820 FR
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1820 MC
Средняя цена
60 $
Продажи
0
5
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Зактрыть
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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