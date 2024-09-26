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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1820 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1820 MC
Средняя цена 270 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/12 талера 1820 FR
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/12 талера 1820 MC
Средняя цена 90 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/24 талера 1820 MC
Средняя цена 110 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1820 FR
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1820 MC
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1820 FR
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1820 MC
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
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