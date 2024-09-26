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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1820 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1820 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1820
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 380 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - September 27, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - July 24, 2014
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - July 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 июля 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - June 2, 2008
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1820 MC на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность MS60 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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