24 мариенгроша 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 380 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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