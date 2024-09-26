Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1820
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 380 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 июля 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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