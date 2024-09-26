4 пфеннига 1820 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 пфеннига 1820 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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