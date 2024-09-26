Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
4 пфеннига 1820 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,237 гр
- Чистого серебра (0,0074 oz) 0,2313 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1820
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 пфеннига 1820 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
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