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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

4 пфеннига 1820 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1820 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 4 пфеннига 1820 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,237 гр
  • Чистого серебра (0,0074 oz) 0,2313 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1820
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 4 пфеннига 1820 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Numismática Leilões (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1820 FR на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1820 FR на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 4 пфеннига 1820 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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