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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1820 года MC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 пфеннига 1820 года MC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,63 - 4,31 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1820
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1820 года со знаком MC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1130 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1820 MC на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1820 MC на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1820 MC на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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