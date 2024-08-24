Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,65 - 2,19 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1820
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1820 года со знаком MC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 11 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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