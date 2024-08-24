1 пфенниг 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1820 года со знаком MC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 11 июня 2015.

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