Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1820 года MC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1 пфенниг 1820 года MC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1820
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1820 года со знаком MC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 11 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Russiancoin (1)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1820 MC на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1820 MC на аукционе Heritage - June 11, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1820 MC на аукционе Heritage - June 11, 2015
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 212 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1820 MC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1820 MC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1820 MC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Карла II Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1820 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские медные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск