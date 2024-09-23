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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1820 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1820 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1820
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (3)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (4)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Emporium Hamburg - July 10, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1820 MC на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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