1/24 талера 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 14 июня 2018.

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