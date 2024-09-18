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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/24 талера 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/24 талера 1820 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/24 талера 1820 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1820
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 14 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Stack's - February 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Monnaies d'Antan - May 29, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе GGN - October 20, 2001
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1820 MC на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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