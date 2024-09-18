Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/24 талера 1820 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/24 талера
- Год 1820
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1820 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 14 июня 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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