1/12 талера 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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