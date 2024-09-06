Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1819
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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