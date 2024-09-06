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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1819 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1819 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1819 FR на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1819 FR на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1819 FR на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1819 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1819 FR на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1819 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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