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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1819 FR
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 талеров 1819 FR
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1819 FR
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1819 FR
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1819 FR
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1819 FR
Средняя цена 70 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1819 FR
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1819 MC
Средняя цена
Продажи
0 0
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