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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

5 талеров 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 5 талеров 1819 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 5 талеров 1819 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1819 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1819 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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