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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1819 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1819 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1819 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4688 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (3)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1819 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
2908 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1819 FR на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1819 FR на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
3200 DM
Цена в валюте аукциона 3200 DEM

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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