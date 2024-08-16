Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1819
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1819 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
1644 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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