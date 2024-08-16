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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1819 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1819 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1819 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (5)
  • Künker (2)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
1644 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Emporium Hamburg - February 5, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
1831 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1819 FR на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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