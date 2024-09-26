Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Мариенгрош 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,485 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4633 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал Мариенгрош
- Год 1819
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Мариенгрош 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
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