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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Мариенгрош 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - Мариенгрош 1819 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - Мариенгрош 1819 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,485 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4633 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Мариенгрош 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Мариенгрош 1819 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель Мариенгрош 1819 FR на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 240 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель Мариенгрош 1819 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель Мариенгрош 1819 FR на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель Мариенгрош 1819 FR на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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