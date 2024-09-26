Мариенгрош 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Мариенгрош 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

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