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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Серебряные монеты Мариенгрош Карла II - Брауншвейг-Вольфенбюттель

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Мариенгрош 1819

Год Знак Описание Продажи Продажи
1819 FR 0 4
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