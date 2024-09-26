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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1819 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,65 - 2,19 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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