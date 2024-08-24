6 пфеннигов 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6546 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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