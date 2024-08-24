Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
6 пфеннигов 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,392 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1819
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6546 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
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