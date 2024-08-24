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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

6 пфеннигов 1819 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1819 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 6 пфеннигов 1819 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,392 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1819
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1819 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6546 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1819 FR на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1819 FR на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1819 FR на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1819 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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