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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1830 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1830 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1830
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1830 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3942 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Heritage - April 26, 2010
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1830 CvC на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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