Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1830
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1830 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3942 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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