1/12 талера 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1830 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3942 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

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