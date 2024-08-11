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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1830 CvC
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 талеров 1830 CvC
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1830 CvC
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1830 CvC
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1830 CvC
Средняя цена 45 $
Продажи
0 32
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