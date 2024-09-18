2 пфеннига 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1830 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

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