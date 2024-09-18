Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,63 - 4,31 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1830
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1830 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
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