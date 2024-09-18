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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1830 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 пфеннига 1830 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,63 - 4,31 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1830 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1830 CvC на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1830 CvC на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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