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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1830 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1830 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1830
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1830 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Teutoburger (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1830 CvC на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2297 $
Цена в валюте аукциона 25000 NOK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1830 CvC на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1830 CvC на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1830 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
5310 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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