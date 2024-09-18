Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1830 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1830
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1830 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2297 $
Цена в валюте аукциона 25000 NOK
Где продать?
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