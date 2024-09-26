Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1827 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1827
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1827 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 90 USD. Торги состоялись 11 марта 2019.
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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