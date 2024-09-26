1/12 талера 1827 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1827 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 90 USD. Торги состоялись 11 марта 2019.

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