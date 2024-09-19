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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1827 CvC
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/12 талера 1827 CvC
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1827 CvC
Средняя цена 180 $
Продажи
0 2
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