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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1827 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1827 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 пфеннига 1827 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,63 - 4,31 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1827
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1827 года со знаком CvC. Это медная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1827 CvC на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1827 CvC на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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