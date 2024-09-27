Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1827 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1827
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1827 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2143 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5000 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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