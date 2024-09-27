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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1827 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1827 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1827 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1827
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1827 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2143 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5000 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
3177 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5276 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1827 CvC на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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