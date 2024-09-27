10 талеров 1827 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1827 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2143 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 5000 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (5) Сохранность (слабы) MS62 (2) Сервис PCGS (2)