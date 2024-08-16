1/12 талера 1822 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3937 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

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