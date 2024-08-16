Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/12 талера 1822 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 1/12 талера
- Год 1822
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3937 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.
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