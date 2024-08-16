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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1/12 талера 1822 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 1/12 талера 1822 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 1/12 талера 1822 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1822
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3937 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1822 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1822 CvC на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/12 талера 1822 CvC на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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